Chama consigue novio de oferta en Shein

Para nadie es un secreto que la marca china de ropa, Shein, es en este momento de las tiendas más famosas que hay en el mundo por sus precios económicos y su gran variedad. A pesar de que muchos creían que este comercio que mucha gente pronuncia Shi-in, pero en realidad es Sha-in —sí, lo busqué en internet— solo vendía ropa y accesorios, este martes, María Auxiliadora Pérez, consiguió un novio en oferta, dejando claro que Shein es más que ropa y accesorios.

María Auxiliadora conocida como “Mauxi” por sus amigas, destacó que consiguió a su nuevo novio por error al intentar comprar unas botas por $3: “La verdad es que Shein al igual que un baby shower santero lo tiene todo: carteras, zapatos, blusas, kits de supervivencia, harina pan por bulto y hasta una sección de ofertas de hombres para noviazgo. Desde latinos, asiáticos y chamos fuckboys sin costo de envío, hasta hombres con evidente falta de valores paternales, sugar daddies, sugar babies y el clásico novio tóxico, hay todo un abanico de opciones para comprar. Me conseguí uno que según los reviews no tiene demasiados defectos y además tiene empatía, responsabilidad afectiva y casi no le pega a las paredes cuando se molesta. Ese es el que a mi me gusta, no le pongo 5 estrellas porque es un hombre y seguro me falla en el futuro”, sentenció Mauxi mientras buscaba la sección para comprar un amigo gay.