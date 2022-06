VAMOS BIEN: Guaidó rompe su récord personal y ensarta la perinola 15 veces seguidas

El líder opositor, Juan Guaidó, gritó una vez más “Vamos Bien”, desde una sesión de la Asamblea Nacional Legítima del Zoom Premium a la cual asistieron dos personas —su asistente y él desde otro teléfono— donde el dirigente político logró vencer su récord personal y alcanzó ensartar la perinola 15 veces seguidas.

Mientras el opositor buscaba “aplausos.mp3” en Youtube para celebrar su victoria, declaró: “Gracias a todos los presentes por apoyar la causa del país, la causa de la democracia venezolana, la causa de nosotros, los que seguimos buscando la salida del dictador Nicolás Maduro. Sabemos que no hemos podido cumplir la promesa de la libertad de Venezuela, pero estamos todos los días trabajando arduamente de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde para cambiar el panorama de nuestra nación. Recuerden que primero viene el gobierno de transición, y los otros dos que ya no me acuerdo, pero igual eso puede esperar. Lo más importante en este momento es transicionar hacia el nuevo récord de ensartar la perinola que hasta el día de hoy no habíamos llegado a 14 pero hoy llegamos a 15 y se metieron 2 nuevas personas a este en vivo de Youtube”.