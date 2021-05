Joven logra amoblar su casa después de etiquetarte en 350 concursos de Instagram

Luego de haberte etiquetado en más de 300 concursos en Instagram —y haberlos ganado casi todos— Victoria Giraldo logró poner esta tarde la última decoración que faltaba en su hogar: una estatuilla plástica de un mosquito bailando con un toro. La joven caraqueña terminó de amoblar su nueva casa por el módico precio de perder varias amistades.

Giraldo, quien niega tener una adicción a las redes sociales a pesar de no haber parpadeado viendo su celular en los últimos 45 minutos, nos contó más de su técnica de diseño interior: “Hay que trabajar más inteligentemente, no más duro. Eso siempre lo he pensado. ¿Por qué gastar un dineral en unos muebles nuevos si siempre hay una tiendita en Instagram haciendo un concurso gratis? ¡Mente de tiburón, mi rey! Sale más barato etiquetar a las tres mil personas que sigo que trabajar horas extra. ¿Ves ese grifo del baño? Me lo gané por un concurso del Día del Padre de Ferretotal. ¿La pintura de las paredes? Concurso de Montana. ¿Los pañitos de la cocina? Concurso de Ama de Casa. No es tan difícil, solo tienes que estar claro que tus amigos te van a bloquear —en redes o en persona— por haberlos fastidiado hasta decir basta. Y no importa tanto, los amigos son reemplazables, pero el dinero que me ahorré… eso no tiene palabras. Prioridades, amigo. Prioridades”, comentó Giraldo, mientras añadía a nuestro pasante subpagado en sus redes sociales.