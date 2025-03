Foto de perfil junto a esposa e hijos no impide a este señor enviar comentario sádico a chama

Mientras algunos ven obstáculos, Orlando Colina solo ve oportunidades. Para este padre de tres hijos, tener una foto de perfil en Instagram junto a su esposa e hijos no es un impedimento para enviar comentarios sádicos a mujeres en redes, sino una oportunidad para demostrar que es «un hombre que provee”

Enviamos a nuestro pasante subpagado —disfrazado con una peluca rubia— para convencer a Colina de dar una entrevista: “Oye, mi reinita, es que tú sabes cómo son las mujeres: al final lo que les gustan son los tipos casados como uno, vale. Estas jevitas ponen loco a cualquiera. Y no les escribo solo yo, ¡ojo! A mí también me escriben modelos todo el tiempo… eso sí, tienen fotos de perfil bien riquitas y son de Rusia, Ucrania y Guatire, siempre dicen que están cerca de mí y que están cachondas, pero no suben nada. Tienen como un link en la biografía, uno se mete y… no sé por qué siempre me saca plata de la tarjeta de crédito”, aseguró Colina, mientras su mano se deslizaba por el muslo de nuestro pasante.