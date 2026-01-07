Revelan que Milicia Bolivariana ensayó ejercicios militares durante siete meses en una réplica de la calle del hambre

CALLE DEL HAMBRE, PLAZA VENEZUELA – El comandante de la MIlicia Bolivariana envió un mensaje en la plataforma Patria: Se llevó a cabo con éxito una operación para la extracción de unos perros pura papa con todas las salsas en territorio venezolano gracias a numerosos ensayos en una réplica exacta de la calle del hambre construida en un cuartel.

La acción trajo años de vida a los soldados que llevaban meses sobreviviendo a punta de bollitos de harina del CLAP, pero no fue casualidad, sino el resultado de la planificación de una de las operaciones más complejas de los últimos tiempos por parte de la Milicia Bolivariana, quienes llevaban meses espiando el recinto y haciendo planos detallados con cada puesto de perros, hamburguesas y pepitos.

La tropas de élite, preparadas para engullir hasta cinco perros calientes cada uno, hicieron la réplica con retazos de cartón de las cajas del CLAP, y ensayaron minuciosamente cómo iban a ingresar a la calle, pedir los perros ordenadamente, cantar chinazo al unísono y dividir la cuenta y el omeprazol entre los funcionarios.

El líder de la operación, el agente 0416, anunció a las 16:00 horas el balance de la operación: “Todos nuestro efectivos almorzaron con éxito y no tuvimos bajas, solo un herido que confundió la salsa de tomate con el picante y está siendo tratado con toallitas húmedas y un nuevo pañal. Gracias a todos los involucrados y a quien nos depositó el bono de guerra económica, sin ellos este almuerzo no hubiera sido posible”, concluyó el agente antes de su siesta táctica.