Peluquera literalmente le rebaja dos dedos a chama

Durante la mañana de hoy, la joven caraqueña Isabella Fortiuni perdió trágicamente dos dedos de su mano izquierda, luego de que, en un inesperado giro de acontecimientos, su peluquera se tomara de manera literal la instrucción de cortarle “solamente dos deditos”.

Luego de ser dada de alta de la clínica, y obviamente sin el corte de pelo que quería, Fortiuni accedió a contarnos su versión de los hechos: “Chamo, o sea, demasiado horrible. Fui a mi peluquera de confianza, porque uno no se puede dejar tocar el pelo con cualquier loquito, ¿sabes? Y ella es lo máximo, nunca me corta demás. Dejé de pedirle que me cortara solo las puntas, porque se lo tomaba muy en serio y solo me quitaba como menos de medio centímetro. Entonces hoy le dije que me cortara dos deditos porque coye, quiero quitarme estas horquetillas, ¿sabes? Chamo, y ahí todo se fue a la mierda. La caraja me agarró la mano pero pensé que era para usar mis dedos como medida de unidad, y pensé “wow, qué dedicada, se lo está tomando en serio”, porque sabes que hay gente que tiene los dedos gordísimos y de repente ella quería cortar la longitud exacta de mis dedos. ¡Pero no! Me dijo “¿estás segura? ¿dos dedos completos?” Y le dije que sí, que le diera sin pensarlo mucho, porque no quería arrepentirme. Lo próximo que supe de mí, estaba desmayada y con una mano sangrienta. Lo peor es que ya le había pagado”, concluyó Isabella, quien afirmó estar esperando que le quiten el vendaje de la mano para cortarse la pollina ella misma.