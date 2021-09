¿Venezuela se arregló? A este joven ya no lo secuestran tanto

Así como tu relación no se acomodó porque tu novio te regaló unas flores luego de haberte gritado en frente de todo el mundo, tampoco puede decirse que Venezuela se arregló de repente por estar adornada con unos bodegones. Sin embargo, varias personas afirman que el país está mejor ahora, como es el caso de Matías Beyloune, un joven de Caracas que asegura que ahora todo es más “chill” porque ya no lo secuestran tanto.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta la casa de Beyloune, para entrevistarlo; objetivo que logró luego de hacer 20 tests para comprobar si era una persona confiable —no sabemos como los pasó, eso sí— y también quitarse los zapatos en la entrada: “No bro, las cosas hay que reconocerlas pues, aquí todo está mejor. La semana pasada me secuestraron en un Ford Ka, pero me dejaron tranquilo luego que les di 2.000 dólares en efectivo que tenía encima. Gracias a Diosito y a ese fajo de billetes no me hicieron nada malo; además, hay que entender a esa gente, no tienen trabajo pues, y yo tenía esa plata que me sobraba y ya, chill. Te aseguro que todo está mejor, antes me secuestraban un día sí y un día no, ahora me secuestran una semana sí y una semana no, la mejoría está ahí, pues, a la vista de todos. Los malandros respetan la cuarentena radical, al parecer, pero para que veas que todo poco a poco está más tranqui aquí”, finalizó Beyloune mientras le asignaban 350 guardaespaldas y un militar iraní para ir a un Farmatodo.