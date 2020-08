Hijo elabora tesis doctoral para explicarle un meme a su mamá

Después de que la señora Elisa Áñez le preguntara a su hijo Ignacio cientos de veces por qué manda ‘ese perrito llorando’ y decirle que no entiende ‘los muñequitos esos deformes’, el joven procedió a desarrollar una tesis doctoral de 300 páginas para explicarle el significado de dichos memes.

Ignacio, quien parecía tener ojeras por no dormir a pesar de hacer varias siestas al día, nos contó más sobre las razones de su trabajo de investigación: “Tuve bastante tiempo libre después de que el colegio terminara las clases por Zoom, y más aún porque mi mamá no me dejó ir al campamento de fútbol con mis amigos. Pero entonces, estaba tan aburrido en la casa que pasaba mucho tiempo viendo el celular, practicando bailes de TikTok y así. Pero mi mamá siempre me preguntaba de qué me estaba riendo y cada vez que le mostraba el meme, no se reía. No lo entendía para nada. Un día me fastidié de toda esa preguntadera así que me senté a escribir una tesis —así le dicen los adultos a un libro de investigación cuando se gradúan de algo— sobre los memes. Parece que toman esas tesis muy en serio, entonces la hice para ver si así podía entender lo cómico de los memes de doge musculoso y doge triste, Ricardo Milos, Kirby musculosa, y así. Son tantos que no sé si una sola defensa será suficiente. Sigo esperando que me diga mi nota final, pero más allá de eso, espero que se ría cuando le muestre los memes ahora. Si no, me tocará hacerle un juego interactivo, dicen que ese es el futuro del aprendizaje”, terminó Ignacio mientras se tomaba un vaso de Toddy frío.