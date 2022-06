Guardiola pide a Deyna para el equipo masculino del Manchester City a ver si por fin ganan la Champions￼

La futbolista maracayera y causante #1 de que tu novia voltee cuando escucha su nombre, Deyna Castellanos, fichó el pasado viernes por el equipo inglés, Manchester City. Tras la noticia, el director técnico del equipo masculino, Pep Guardiola, envió una carta solicitando a la delantera para el equipo masculino, asegurando que con ella en plantilla sería capaz de ganar la Champions.

“Lamentablemente no pudimos pasar contra el Madrid porque no contábamos con la delantera necesaria, pero sé que si Deyna pasa al equipo masculino esa esperanza de ganar la Champions revive”, fue parte de la declaración del director técnico catalán, Pep Guardiola. “Ella tiene la madurez y el desempeño fìsico que no tiene ningún jugador de su nacionalidad, además que vivió en Maracay, si sobrevivió a eso puede sobrevivir a cualquier cosa. De antemano espero que la directiva considere mi petición porque estoy seguro que ella nos llevará a la victoria en la Champions”, finalizó Guardiola mientras consideraba pasarse a director técnico del equipo femenino para no sufrir más.