Hombre de 32 años usa a Lamine Yamal para convencer a su mamá de que no necesita una licenciatura

Gerardo Olivero, joven promesa del fútbol venezolano con 32 años y campeón de al menos 37 trofeos en EAFC25, encontró en Lamine Yamal, estrella del F.C. Barcelona de apenas 17 años, la excusa perfecta para intentar convencer a su madre de que no necesita un título de ingeniero, licenciado o ni siquiera de bachiller, mientras exista la posibilidad de seguir los pasos del joven prodigio catalán.

Mientras nos mostraba una recopilación de sus mejores goles en el Intercolegial de Barinas Sub-12 el año pasado, Olivera nos explicó su argumento: “¿Licenciado de qué? Yo no nací para ser contador, abogado o caer preso por ser comunicador social, lo mío es el fútbol, papá. ¿No has visto a Lamine Yamal? Con 17 años y ya es un crack mundial, ese podría ser yo si me dieran la oportunidad. Aún estoy jovencito, tengo la vida por delante, tengo el talento, el conocimiento y me lesiono menos que Mendy. Real Madrid, llámame. O el Getafe. Me conformo con el Deportivo Táchira, pues. Aprovechen que soy agente libre, les puedo llevar las redes y cobro barato, como sus jugadores”, explicó el aclamado desempleado, desde su cuarto en el apartamento de su madre.

Por su parte, la señora Josefina Peralta de Olivera, progenitora de este crack de dormir hasta el medio día, aseguró: “Yo no sé que va a hacer el carajito ese, le dije mil y un veces que tenía que estudiar y no quiso. Ahora se jodió porque yo ya me conseguí un macho en Ecuador y voy a vender el apartamento para irme para allá. Me cansé de andar manteniendo a un vago”.