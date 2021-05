¿Apostando por un planeta más verde? Este chamo le regaló a su nueva novia el peluche que le devolvió su ex

Roberto Carta está en una movida ecológica, tratando de consumir de manera más consciente y de emitir la menor huella de carbono posible. Es por eso que decidió hacerle un increíble regalo a su novia actual: le dio un peluche que su ex novia le había devuelto hace 5 años.

Hablamos con Carta, un joven que no tiene mucho sentido común cuando se trata de asuntos románticos, para indagar más sobre la motivación que existe detrás de su regalo: “Hay que aprender a ser un consumidor inteligente y sostenible, chamo. No podemos ir por ahí comprando cosas nuevas a cada rato cuando ya tenemos miles de cosas en nuestras casas que ni tocamos. Por eso le regale a mi Ale, el amor de mi vida, un peluche viejo. No creo que se moleste. Es lo que llaman ‘upcycling’, darle una vida nueva a algo que creíamos que ya no servía para nada. ¿Qué iba a hacer yo con un peluche que solo me traía recuerdos de cuando mi primera novia me rompió el corazón en mil pedazos y me causó fuertes inseguridades que algún día trataré en terapia? Exacto, ¡nada! En cambio Ale seguro la apreciará, ella también está en esa nota del reciclaje y tal”, dijo Carta, quien parece no entender que lo que molestará a Ale no es la antiguedad del peluche sino que era de su ex.