«¿Estos dulces son de hoy?» pregunta señora que le gusta que le mientan en panadería

Entrar a una panadería, oler el pan canilla recién salido y ver las pastas seca con pepitas de colores que nadie compra desde 1992 es ya una tradición para los venezolanos. Por eso el día de hoy, la señora María Alejandra Santos, quien tiene una extraña afición por las mentiras descaradas, le preguntó a la empleada de una panadería caraqueña si las milhojas eran de hoy esperando recibir una respuesta honesta.

“Estoy segura que todavía queda gente honesta en este país” exclamó una alterada señora María Alejandra mientras picaba la milhoja que tenía 15 días en el mostrador. “Yo por eso siempre pregunto si los dulces son del día, si las canillas están recién salidas o si los pastelitos de jamón son tan buenos como dicen. No sé si es que me gusta que me mientan en la cara, pero en algún momento alguien me dirá la verdad. Estoy segura. El otro día compré un Riko-Malt que estaba inflado y pregunté si estaba vencido y me dijeron que no. Cuando llegué a la casa, vi que había una civilización de hongos dentro del pote ¡Qué horror! Pero con los dulces a veces, cuando se alinean los planetas y mercurio retrógrado está de tu lado, aparece la empleada que dice la verdad. Solo me ha pasado una vez que iba por unos profiteroles, y la chica me hizo seña con los ojos que no los pidiera. Le dije que parpadeara por cada día que tenían de viejo y la pobre tuvo que llegar hasta 25. Qué abuso. Igual lo pedí porque estaba antojada”, admitió la señora Santos al momento de perder un diente por culpa de la milhoja.