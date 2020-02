«No tengo dinero para ir al psicólogo» confiesa chama a bruja que le cobró $50

María Virginia López es una joven de 23 años que tiene muchos problemas: malos hábitos, relaciones conflictivas, pugnas familiares, una pelea con Deyanira de administración que le manda a hacer cosas a ella que no le toca y falta de recursos que le permitan ir al psicólogo. Pero estos solo son algunos de los problemas que María le confesó a Nébula, su vidente de confianza, quien le cobró cincuenta dólares por la consulta a pesar de tener nombre de stripper.

“Entre los rollos que cargo, el país que me va a volver loca y la maldita de Deyanira que se va de la oficina temprano y luego me llama a pedirme que le resuelva SUS peos, no puedo más. ¡Colapsé! Me urge conseguir ayuda sino me voy a volver loca. La verdad es que me gustaría ir a un psicólogo, pero pfff, es demasiado dinero por una señora que me va a enfrentar a la verdad. No, no. Prefiero visitar a Nébula. Contrario a la otra, ella me va a decir lo que quiero escuchar, me va a contar lo fuerte que soy y quizás me vende un cristal. Yo sé que al final voy a gastar el mismo dinero o más que en un psicólogo, pero yo confío más en Nébula porque de que vuelan, vuelan”, aseguró María Virginia, quien aprovechó para sacarse su carta astral usando el dinero de la renta del teléfono.