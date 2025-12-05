Joven llevará pavo asado con arándanos y hierbas a la cena del 24 porque no le alcanza para el pan de jamón

El joven Luis Armando Rivero, un pelabola que se autopercibe como clase media, tomó una sorpresiva pero inteligente decisión de llevar pavo asado con arándanos y hierbas a la cena de Navidad en vez de un pan de jamón, porque a pesar del relleno de caviar, seguía siendo más económico que lo que le cobraban en la panadería por el tradicional plato navideño.

Enviamos a nuestro pasante subpagado en monopatín hasta la residencia de Rivero, en la urbanización Villa Terra de la Roca de la Villa, en la ciudad de Barquisimeto, donde tomó sus declaraciones: “Va’ sie, ni que le metan ocho kilos de jamón serrano pago tanto dinero por un pan de jamón, se volvieron fue locos. Por eso opté mejor por llevar este exquisito platillo entregado por un repartidor con cauchos Michelin, veinticuatro botellas de vino importado de los viñedos más exclusivos de Acarigua, una caja con 500 tequeños trufados y un PlayStation 5 para mi sobrinito; entre todo me habré gastado como la mitad de lo que me quería cobrar en la panadería por el pedazo e’ pan ese, que me dijeron que era gourmet por echarle medio átomo de panela por encima”, concluyó Rivero, mientras enviábamos a nuestro pasante a realizar otra entrevista en El Cují solo para hacerlo sufrir.