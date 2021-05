Fanático rompe en llanto tras eliminación del Madrid en “la copa que ha perdido interés"

Miguel Arellano, fanático del Real Madrid, se mostró visiblemente afectado y rompió en llanto tras la eliminación de su equipo al caer vapuleado en semifinales de aquella “copa que ha perdido interés” 2 goles por 0 ante el Chelsea en Stamford Bridge.

Arellano, quien no había llorado desde el final de Rapido y Furioso 7, comentó desde la furia fanática más irracional: “Tan cerca que estábamos de la final de esa copa que ya no es tan importante en estos momentos. Estábamos ahí mismo de clasificar, solo Hazard tenía que hacer algo como un gol o correr, de hecho ya teníamos las de ganar porque no estaba jugando Varane ni Marcelo y por alguna razón Vinicius tenía un compromiso. Pero no, tuvimos que dejar que estos desgraciados perdieran esa copa que ya no le nadie le para, que es mejor que la cambien porque ya no le deja dinero a nadie y que hay muchos equipos pequeños que la juegan y son una basura. Pero bueno, la próxima temporada ganamos esa copa que no importa en el fútbol porque se vienen los fichajes de Mbappé, Neymar y Edgar Ramírez”.