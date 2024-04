Terapista sabe que este mes va a ser bueno tras ver paciente entrar con pollina

Si hay un lugar en donde rara vez llegan buenas noticias es en un consultorio de terapia, pero sorprendentemente ese fue el caso el día de hoy para David Muñoz, un psicólogo caraqueño graduado en la prestigiosa UNEFA. Al ver que una paciente con pollinita corta entró a la consulta, supo inmediatamente que se le arregló la quincena, por fin iba a poder pagar la trigésimo sexta arreglada del Aveo y le iba a poder mandar remesas a su primo en Buenos Aires.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba en el lugar de los hechos rogando unas consultas gratis para entrevistar a Muñoz, quien ofreció más detalles: “Nojoooooooda papá se armó un limpio, Dios bendiga a Freud y todos los papás ausentes porque esa sifrina de pollinita corta me va a llevar a la lista Forbes. Bro, hablando claro, ya hasta me estaba aburriendo de la gente que venía a quejarse de que no tienen plata, no tienen plata, no tienen plata, ¡ya bastaaaaaaaa! todos estamos pelando bolas, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que obviamente no les puedo decir eso a los pacientes, ¿sabes? Pero ajá, las de pollinita corta siempre tienen unos peos familiares locos como que uno de los padres se divorció del closet y tienen un ex novio que se mete fentanilo, ahí es donde está el rial porque esa gente viene a terapia como 9 veces por semana”, explicó Muñoz, mientras le explicaba a nuestro pasante que podría ganar más dinero si hace el curso de psicólogo de 15 días en la UNEFA como él.