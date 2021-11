Relación de años destruida por completo cuando a chama le llega el pasaporte

Una hermosa relación que se venía consumando desde hace 7 años, llegó intempestivamente a su fin este jueves, cuando luego de una larga espera la joven Carla Pérez recibió por fin su pasaporte venezolano. Abrumada por el dolor, la chica miró a los ojos a su novio, Juan Sánchez; le tomó la mano y con toda la delicadeza que pudo reunir le dijo entre lágrimas “me voy es pal’ coño, ¿oyó? ¡En el próximo avión que salga!” dejando el corazón de Juan destruido para siempre —o por los próximos tres meses, conociendo a Juan como lo conocemos—.

Enviamos a nuestro pasante subpagado con servilletas y unas galletas María —porque no había más presupuesto— a entrevistar al joven Sánchez, quien nos habló un poco más sobre su delicada situación sentimental: “Bro, yo sueño con Carla, me desvivo por ella, pensaba que íbamos a tener hijos juntos, que íbamos a vivir felices para siempre, arrimados con su mamá; pero no, ahora nuestros hijos vivirán en Saturno o Plutón, la verdad es que no me acuerdo cómo dice la canción de Pablo Alborán, pero algo por ahí era. ¿Cómo me va a dejar sin decirme con un mes de antelación? Yo ni sabía que estaba esperando pasaporte. Y no, no es que uno sea una empresa que haya que darle preaviso, pero también necesitaba mi tiempo para que me diera chance de recoger mis vainas y actualizar mi biografía de Tinder; en fin, no importa, yo voy a estar bien, creo, hasta que vuelva a ver una foto de ella en mi galería de fotos o recuerde cuando dejaba las almohadas llenas de pelo”, finalizó Sanchez mientras lloraba desconsolado y le daba match a una chama por Tinder.