Cajera estrena nuevo pelo contactless para que tarjeta contactless pase por el punto

Mileidys Aguilar, cajera del supermercado “AutoMercado HiperMegaTodo Deli&Foods Rotisserie C.A.” y ganadora de The Voice cantando “CLAVEEEEEE”, sorprendió a todos los clientes del establecimiento esta mañana al estrenar su nuevo pelo contactless, que le permite frotarse las nuevas tarjetas contactless por la cabeza sin ningún contacto directo, haciendo que pasen con mayor facilidad por el punto de venta y protegiendo su keratina al mismo tiempo.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba en local matando un tigre como bolsero del bolsero para tomar las declaraciones de Aguilar, quien se ganó el apodo de “la CADIVI” entre sus compañeras de trabajo por su gran habilidad pasando tarjetas: “Ay, mi amor, menos mal que sacaron estas nuevas tarjetas wifi porque ya se me estaba haciendo un hueco en la cabeza de tanto pasar esos chips oxidados por la cabeza para poder cobrar. Pero igual esas tarjetas se la pasan fallando porque el inalámbrico como que no conecta bien a veces, tú sabes. Entonces yo fui pa’ que mi peluquera de confianza para que me echara la keratina contactless nueva que salió, las venden ahí en el Bicentenario, que cuando te la echan eso llega uno y se pone la tarjeta así como cerca del pelo y listo, le mejora como el interné (sic) al chip ese y funciona mejor, además me deja el pelo bien liso”, explicó Aguilar, mientras nuestro pasante le pedía matrimonio porque era la única mujer que había visto en más de 15 años que tiene encerrado en nuestro sótano.