Rustiquero arruina autocine elevando 10 metros su camioneta

En medio de una pandemia que tiene a todos en cuarentena y con opciones de entretenimiento muy limitadas, el autocine está de vuelta. Y aunque es difícil dañar una tarde de ver películas, hoy el joven rustiquero Andrés Luzardo (26) logró arruinar la velada de la mayoría de los presentes en el estacionamiento del Hotel Tamanaco al poner al máximo la suspensión de su Jeep, obstruyendo la vista de muchos.

Andrés, autoproclamado ‘rey del rustiqueo serio’ ofreció comentarios acerca de su comportamiento: “Coño bro, es que o sea, la camioneta está hecha para eso, ¿no? Bueno, no para autocines, pues pero mostrarle a los demás que soy superior a ellos en todos los ámbitos que pueda. Si tengo una Jeep super montada y ahorita no tengo a dónde rustiquear con mis panas, realmente se sentiría como menospreciarla, ¿sabes? Además, a la chamitas les encanta una camioneta así, que tengan que brincar para poder sentarse. Las hace sentir súper 4×4, ¿sí me explico? O sea, no es mi culpa que el resto de la gente tenga puros Optras o Fiestas y lanchas. Ahora que lo pienso, me pude haber traído la lancha desde La Guaira. Bueno, el punto es que no es mi culpa que llegaras tarde y no conseguiste mejor puesto. ¿Me pude haber puesto casi de último para no taparle la vista a nadie? Sí, pero entonces nadie me hubiese visto a mí, ¿y cuál sería el punto entonces?”, concluyó Luzardo, quién también comentó que tuvo las luces altas puestas a propósito durante toda la película para que la gente pudiera sentir todo el poder de sus luces antiniebla nuevas.