Erling Braut Haaland, centrodelantero del equipo inglés, Manchester City y un catire hermoso según el redactor de esta noticia, sigue batiendo todos los récords de la historia de la Premier League. El noruego rompió el registro y se convirtió en el jugador con más goles en una temporada, esto ha obligado a la liga a nivelar las habilidades del ariete citizen y ahora solo podrá jugar en tacones para darles una oportunidad de competir a los demás equipos.

En una rueda de prensa desde la sede oficial de la Premier League en los Emiratos Árabes, la presidenta de la liga, Allison Brittain explicó: “Nosotros nos orgullecemos de ser una competición llena de entretenimiento, cuando menos te lo esperas pueden meter tres goles, para eso tenemos defensas como Harry Maguire haciendo su mejor esfuerzo por ignorar que el balón existe, o el Tottenham en general, que sin importar cuántos goles anoten, siempre tienen la posibilidad de que les metan 6 goles. Sin embargo, no podemos permitir que la mayoría de los goles los esté anotando un sólo equipo, y mucho menos un sólo jugador, eso a los jeques no les gusta. Entonces, a partir de la próxima semana, Erling Haaland, a quien queremos mucho por ser nuestro jugador estrella, deberá jugar con tacones para que los demás equipos también tengan la oportunidad de no perder 15-0”, concluyó Brittain, mientras anunciaba que a partir de la próxima temporada pasarían a llamarse la Kebab League.