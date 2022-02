Señor musculoso de pollina rubia corta anuncia que sus pronombres son He/Man

El príncipe Adam, heredero del trono de Greyskull, decidió este viernes ofrecer un importante anuncio durante una tarde llena de risas y tragos de Kombucha con sus compañeros de Crossfit: Desde ese momento, la forma de comunicar sus pronombres sería He-Man. Fuentes cercanas aseguran que recibió el apoyo de sus allegados quienes ahora se refieren a él como He-Man: El príncipe Adam de la Casa de Randor.

El autodenominado hombre más poderoso del universo, explicó mediante la red social twitter el por qué de estas declaraciones: “El heteropatriarcado siempre me ha obligado a usar un pronombre que no es mío, cuando en verdad yo siempre me he sentido como otra persona, estoy atrapado en un sexo biológico que no me corresponde, mis pronombres desde ahora son He/Man, pude haber usado otros como He/Blond o He/Muscle Guy pero la verdad es que soy un hombre, no puedo sentirme menos de esa forma. Espero que se refieran a mí como tal porque este cambio solo me afecta a mi para bien, y no le hace daño a nadie… Bueno, excepto a un grupo de señores que usan Parler y creen que usar un pullover rosado representa la destrucción de occidente tal y como lo conocemos, al final soy una caricatura para niños”, sentenció el líder de los Thundercats mientras iba galopando en un tigre verde a su cita para hacerse un lavado y secado en la peluquería.