FINAL FELIZ: Chama demasiado hermosa se casó con el primer hombre que tuvo la valentía de hablarle

5 de cada 5 mujeres lindas, con actitud e independientes se quejan a diario porque ningún hombre se les acerca para coquetearles, o echarle los perros, como dicen los pavos; otras aseguran que al mes solo reciben 3 fueguitos como máximo en Instagram. Por suerte, la historia fue distinta para la joven Carla Ferreira, quien después de una larga espera conoció el amor en el primer hombre que le dijo palabras lindas y no sintió inseguridad al conocerla.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a entrevistar a la recién casada, Carla Ferreira quien comentó lo siguiente: “Estoy cansada de que siempre me digan que merezco algo mejor, pero ese ‘algo mejor’ nunca llegó y tuve que salir a buscarlo. Sucedió a las 3 de la tarde pasando por una obra, vi a un muchacho sentado en el piso como ido, cuando pasé me dijo par de palabras lindas que nunca olvidaré, —entre tanta oscuridad tú alumbras tan fuerte como un Optra Tuning— ahí me di cuenta que era el amor de mi vida. Lo recogí, lo llevé para mi casa, lo bañé, lo vestí y lo atendí como se merecía; actualmente tenemos 1 mes de casados, él sigue siendo el mismo ser hermoso que me impactó con su inteligencia en el centro de Caracas”, finalizó Ferreira mientras nuestro pasante subpagado le pedía algunos tips al afortunado.