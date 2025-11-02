Domingüire No. 344: Elena Rose

La cantante Eleonor Yisbeth Rosales, mejor conocida como Elena Rose, protagoniza la Domingüire de esta semana por el lanzamiento de su álbum “Bendito Verano”; logro que coincide con su fichaje con los Boston Celtics y su tesis mención publicación sobre la influencia de los microplásticos en el sistema endocrino de los senadores demócratas en EE.UU. Además, te traemos un artículo exclusivo donde nuestro redactor de 35 años descarga toda su frustración contra un jugador de 18 años del Barcelona FC, y tampoco te pierdas nuestro top de películas favoritas de la semana que no vimos pero igual recomendamos para parecer más cultos.



¡Busca ya tu Domingüire entre las sábanas de tu indigente más cercano!