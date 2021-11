Liceo descubre que durante 20 años todos los estudiantes se han graduado con la misma tesis sobre la fotosíntesis

El profesor Alfonso Paredes, director del liceo “Unidad Educativa Ibai IV” ubicado en el estado La Guaira, descubrió este martes que todos los estudiantes que han pasado por su liceo en los últimos 20 años se han graduado usando la misma tesis sobre la fotosíntesis. Aseguró que los alumnos lograron despistar a los profesores utilizando en la bibliografía títulos complicados, como “Función clorofílica” y “Las matas y sus procesos pues”.

“Me parece una falta de respeto que las generaciones pasadas hayan actuado de esa forma deshonesta y se hayan plagiado una tesis de internet para graduarse por 20 años seguidos, esto no puede seguir. Utilicen otros temas, no puede ser que sean tan vagos”, aseguró el director Paredes, mientras le proporcionaba a los estudiantes una lista de lugares donde podrán conseguir tesis en internet: “Te digo una cosa, eso sí, siendo abogado del diablo: no entiendo cómo nuestros profesores no se habían dado cuenta del atropello a nuestra unidad educativa. Yo si he visto a profesores dando clases con audífonos puestos y cosas así; ¿o es que ellos creen que uno no se da cuenta que están es matando tigritos? Yo sé que el sueldo es de un bolívar nada más, sé que es difícil, pero yo siempre le digo a mis profesores que uno en esta carrera tiene que dar clases por amor al arte y a la docencia; los lujos, como la comida o una franela nueva, vendrán solitos después”, finalizó Paredes mientras se iba en su Porsche 2021 conseguido gracias al trabajo duro de ser amigo de políticos.