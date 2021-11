Condominio contrata rockero para que dé su opinión sobre el reggaetón y arruine fiestas temprano

El fin de semana pasado, José Parra, vicepresidente, tesorero, vocal y vocal suplente de la Junta de Condominio de la residencia “Los Hijos de Yulber”, anunció la contratación de un rockero con la finalidad de que dé su opinión sobre el reggaetón y arruine las fiestas que se llevan a cabo todas las semanas en su edificio. Con esta sorprendente iniciativa, Parra espera que las fiestas, los gritos y los aplausos terminen antes de las 10:00 de la noche para que él pueda ver Guerrero Ninja Americano sin problemas.

“Esos muchachos ponen unas músicas de terror. En estos días escuché una y que ‘quiere que sea su perro para que se le pegue’, ¿qué es eso? Esta generación está perdida, no tienen valores. Por eso contraté a este pana Kerosene, creo que fue que me dijo que se llamaba, aunque me da la impresión que ese no es su nombre real. El pelúo ese que se la pasa en la panadería martillando para comprar cigarros. A mí no me importa si terminan cayéndose a coñazos, siempre que lo hagan antes de las 10”, aseguró Parra, mientras ignoraba una llamada importante de su hijo menor de edad: “El rock sí es algo que vale la pena, por eso contraté a este muchacho, para que les diera cátedra de música y les hiciera pasar pena en frente de todos. No se logró lamentablemente, corrieron al muchacho al minuto que dijo que Guns N’ Roses sí sacaba música de verdad”, finalizó Parra, quien piensa darle una semana más a Kerosene para ver si logra su objetivo, y si no, traer a Roque Valero con su guitarra para arruinar las fiestas.