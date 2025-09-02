Chamo rompe su récord en Strava huyendo de la recluta

Strava, la aplicación favorita de los deportistas y los señores en crisis de mediana edad, registró hoy un nuevo récord de kilometraje para el joven caraqueño Ignacio Chacón, luego de que lo persiguieran las Fuerzas Armadas Bolivarianas a lo largo y ancho del territorio nacional para reclutarlo.

Chacón, orgulloso de su récord y de sobrevivir un día más sin tener que jalar bolas por una bolsa de comida, presumió ante los otros runners lo sucedido: “Uno cree que porque esos soldados son más flacos que un perro de chivera no corren, pero en lo que les prometen un plato de caraotas se vuelven unos Ferraris. Me intentaron agarrar por Santa Mónica y terminé en Maracay, la aplicación me felicitó, me subieron a cuenta premium y hasta me mandaron unas flores para la casa, y aunque me arden las batatas prefiero perder la sensibilidad en las piernas antes de tener que pelear con un palo y unos mangos contra un marine. Además, no es peo mío si Maduro está enculebrao con los gringos, fuera yo novio de él para andar defendiéndolo. Si quiere que se compre todos los haraganes de la ferretería y vaya él mismo a caerle a palo a los F 16, mientras yo voy a estar bailando salsa en mi casa como hizo él mientras yo cenaba unas malparidas tajadas de mango en 2017” aseguró el joven antes de quitarse a 15 milicianos de encima lanzando un hueso por un barranco.