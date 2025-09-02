Capriles asegura que hay una campaña de odio en su contra liderada por él mismo

El político que está rodilla en tierra y fusil en mano, Henrique Capriles Radonski, denunció públicamente a través de un live en TikTok –que alcanzó un máximo de 3 viewers por error– una “campaña de odio” en su contra, liderada nada más y nada menos que por él mismo, sus acciones y las palabras que lamentablemente salen de su boca.

Después de desperdiciar las primeras cuatro horas de la transmisión pidiendo que le manden rositas, Capriles afirmó la existencia de un esfuerzo coordinado por él mismo para dañar su imagen: “Mire, caballero, que está aquí conectado… Caramba, ya se fue. Escúchenme muy bien, por ahí en las redes sociales están circulando clits (sic) de un individuo que se hace pasar por opositor, al que vamos a llamar Capriloca, que anda por ahí… defendiendo y excusando al chavismo… Pidiendo, incluso, reuniones entre Maduro y Trump, ¿verdad? Una vaina que… Bueno, habrá que darle un premio Nobel, será. El problema, señores y señoras, es que las palabras, acciones y opiniones de este degenerado individuo están generando una campaña de odio, de desprestigio e incluso de humillación en mi contra con la que no estoy de acuerdo… ¿Por qué? Porque yo creo firmemente que todos tenemos el derecho a opinar en las redes sociales, ¿no? Excepto cuando van a opinar de mis opiniones… Digo, las opiniones de este sujeto. En ese caso, la verdad es que hay que meterlos presos a todos, diría yo”, explicó Capriles antes de cortar abruptamente la transmisión porque lo llamaron para pulir los Ferragamo de Maduro.