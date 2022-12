LA PRIMERA DEL AÑO: Mamá descongela hallaca que estaba en el freezer desde 322 A.C.

Esta mañana la señora Aimara Cabral, de 54 años, se preparaba para recibir la llegada de diciembre comiéndose su primera hallaca del año, no sin antes tomarle foto y publicarlo en sus estados de Whatsapp, Instagram y Facebook. La sorpresa llegó cuando la sacó del fondo del freezer, sólo para descubrir que esta hallaca ha estado congelada ahí desde el año 302 A.C. Sorprendiendo así al mundo de los arqueólogos, historiadores y gaiteros por igual.

Enviamos a nuestro pasante subpagado en carrito por puesto haste el lugar de los hechos, en el edificio residencial ‘Las Guacamayas Color Esperanza’, para recibir las declaraciones de Cabral: “Bueno jovencito, al igual que todos los años yo me dirigí a mi neverita vieja, de esas que hacen escarcha y funcionan con un gas altamente tóxico y saqué la hallaquita que tenía guardada ahí en el fondo. Resulta que la hallaca originalmente era para un soldado del ejército de Alejandro Magno. Yo no sé cómo llegó eso ahí, pero no me sorprende porque esa nevera ha estado en mi familia de generación en generación en generación en generación en generación en generación. En fin, ahora tengo un montón de gente y que del History Channel llamándome y no me dejan en paz,” concluyó la señora Aimara, mientras le echaba una buena cucharada de mayonesa a la hallaca después de calentarla en el microondas.