Para evitar que se devalúen los aguinaldos empresa paga directamente con pastillas de freno de Kia Picanto

Con el arribo de diciembre, llega también la diminuta posibilidad de recibir aguinaldos este año. Por esta razón, la empresa “Repuestos Para El Fiestica C.A”, sorprendió a sus empleados este miércoles en su fiesta de fin de año con unos aguinaldos distintos: unas pastillas de freno del Kia Picanto. La empresa tomó esta medida para evitar que los aguinaldos de los empleados se devalúen.

“Estamos felices de compartir con ustedes la alegría de que estén vivos un año más, lamentablemente por los gastos que manejamos, solo podemos regalarles estas pastillas de freno”, aseguró Jorge Reyes, gerente general y dueño de la empresa, quien procedió a ignorar la mirada de odio que le hacía uno de sus empleados mientras agregaba: “Lo bueno de esto es que no se devalúa y lo pueden vender al gran precio de doce dólares, equivalente a un mini pan de jamón. Sé que no era lo que estaban esperando, pero ustedes tampoco son lo que yo esperaba como trabajadores. ¡Jaja, mentira, no renuncien por favor miren que nadie acepta tan poquito sueldo!”, finalizó Reyes mientras pensaba en cortar las pastillas de freno por la mitad para que alcanzara para todos.