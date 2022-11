SCORPIO SEASON: Reportan 3 heridos por picadura de alacrán en Guarenas

Ya llegó la Scorpio Season, esa época del año donde todos los escorpiones salen a festejar sus cumpleaños y a arruinar algunas vidas. Esta temporada usualmente trae consigo energías poderosas, intensos poemas románticos, y sexo sudoroso bajo la luz de subestaciones en llamas, pero en esta ocasión sólo sorprendió a 3 jovenes guaranenses con numerosas picaduras de alacrán por la madrugada.

Equipado con 3 azabaches, una pulsera de ojo turco y una lata de insecticida, nuestro pasante Subpagado se dirigió a Guarenas para entrevistar a Elvis Arangulo, uno de los tres afectados por este místico evento: “Yo soy muy creyente del horóscopo y las energías, y estaba muy emocionado por la llegada de la scorpio season que siempre trae consigo pasión, creatividad, y mucho sexo, que es lo que me hace falta a mí desde que me dejó mi ex. Maria Laura, si estás leyendo esto, te extraño mi reina, por favor llámame al CANTV fijo de la casa. Bueno, en fin, lo único que recibí fueron 4 picadas de alacrán en la pierna izquierda y un viaje a la clínica para enterarme de que se me venció el seguro, eso me pasa por dormir en una colchoneta. Voy a dejar de creer en tanta guevonada, si te soy sincero. A menos que me lo pregunte una chamita pelo corto, ahí sí le digo que creo full”, concluyó Arangulo mientras le escribía un mensaje a su ex a través del decodificador de SimpleTV.