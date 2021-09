Sadomasoquista no puede esperar a llegar a su jubilación para vivir de la pensión

Alejandro Sánchez, un señor de 45 años de edad que se autodeclaró sadomasoquista desde que comenzó a trabajar como operador de CANTV, aseguró hoy que está emocionado por jubilarse y poder cobrar su pensión para recibir más y más maltrato y mala paga.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a hacer esta entrevista en un cuarto oscuro, debido a que Sánchez solo aceptó dar la entrevista en esas condiciones —y otras que nos reservamos para no humillar a nuestro pasante, cosa que no nos gusta hacer—: “Yo descubrí el sadomasoquismo hace muchos años ya, y en ese camino aprendí que hay varios niveles. Primero entré en el que amaba que se fuera la luz por más de cuatro horas; debo admitir que me entristecí cuando se medio normalizó el tema de la electricidad porque ya le había cogido el gustico a ese sufrimiento, así que me mudé a Maracaibo para seguir disfrutando. Cuando ya hasta la novedad de vivir en Maracaibo me daba igual, cuando necesitaba algo que de verdad verdad me hiciera sufrir, conseguí este trabajo en CANTV, y ahí descubrí que me gusta ser marginado, ser tratado como una basura. Ya tengo 10 años en la empresa y me ha pasado cada cosa que la gente considera ‘desagradable’ y yo realmente disfruto, como aquel día tuve que pasar 12 horas recibiendo insultos por teléfono porque se cayó el internet en el sector de Sabaneta: ¡fue simplemente hermoso! Por esto espero a llegar al último nivel, que sin duda será vivir de la pensión; me imagino nada más recibir todos los meses ese maltrato y se me ponen los pelos de punta, ¡eso sí que es sadomasoquismo del bueno!”, finalizó Sánchez, mientras nuestro pasante subpagado le preguntaba sutilmente si no quisiera hacer unas pasantías en El Chigüire Bipolar.