Chama que compró estrenos por Shein tiene el mismo outfit que sus otras 18 primas

Los Perez Castillo fueron protagonistas de uno de los mayores dramas familiares que se han vivido en los últimos años —superado sólo por el escandaloso incidente del doble embarazo de primas por parte de su mismo consanguíneo un par de años atrás— cuando en la tarde de este viernes 31 de diciembre se reunieron en la finca familiar “Mi Yegua Bella” y se enfrentaron al penoso hecho de ver a 19 primas vestidas con el mismo outfit de Shein.

Daniela Perez, una de las primas involucrada en la tragedia, declaró al respecto: “Bueno, o sea, decidí comprarme mis mejores estrenos por Shein porque, o sea, me sale mejor así, ¿sí me entiendes? O sea, con $ 5 me alcanza para 28 pares de zapatos, y en el Sambil me venden unos ‘Adaidars’ por 120 Trumps, o sea, un robo. Bueno, en fin, resulta que cuando llego aquí con mi mejor outfit inspirado en Taylor Swift, me doy cuenta de que todas mis primas tienen el mismo vestido, la misma chaqueta, los mismos zapatos y algunas hasta el mismo esposo. Dios, ¡qué pena! Esto nunca me había pasado, pero ajá, también es que compramos en una tienda de fast fashion china que vende demasiado barato. Para la próxima pierdo me disfrazo o me pongo una pijama de navidad como hace la gente que se cree gringa en Apure”.