Caraqueño da vuelta por Guarenas para evitar pasar por alcabala de Las Mercedes

Como ya muchos saben, la estrategia del gobierno contra el COVID-19 se basa principalmente en la colocación de alcabalas en las entradas de municipios y estados; allí a lo mejor podrá pasar el virus, pero lo que no pasa es que alguien salga de ahí sin una extorsión. Por eso la gente recurre a dar vueltas por caminos alternos. Hoy Rodrigo Méndez, oriundo de la ciudad capital, dio una larga e innecesaria vuelta por Guarenas para poder llegar a su casa en La Campiña evitando la alcabala de Las Mercedes.

Méndez se define a sí mismo como alguien previsivo, a quien no le gusta salirse de la rutina. Hoy nos contó sobre la travesía que hizo a lo largo del Área Metropolitana para evitar un desagradable encuentro con oficiales en una alcabala: “Brother, admito que lo que hice fue medio una locurita. Y sé que la casa la tenía a unos 15 minuticos nada más, pero es que ya me tiene ladillado otro paco parándome, pidiéndome salvoconducto, cédula, tipo de cigarro que fumo, como si eso fuese peo suyo. Estoy harto de ver alcabalas en cada esquina, ‘mano. Yo andaba por Baruta haciendo unas compras ‘esenciales’, si me pillas, y después de hacer esa diligencia, la mejor manera de regresar a casa era un cholazo por Las Mercedes y luego autopista, marico. Pero ya me han llegado cuentos de unos PNB que están ahí que hacen cola y a veces te trancan la calle en la cara y honestamente, no me lo quería calar. Entonces, nada, huevón, me metí ahí por unas calles todas locas, que si unos caminos verdes todos raros, un montón de curvas para salirle a Guarenas y después caerle a mi casa desde arriba. Fue un vueltón pero chill, hermano, por lo menos solo me agarró una alcabala y el pana estaba todo ladillado y no preguntó ni a dónde iba. Así deberían ser todos, men” dijo el joven quien luego admitió que había sudado frío todo el camino.