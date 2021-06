Supermán salva avión venezolano por decimocuarta vez este mes

Esta mañana el reconocido Superman rompió su récord personal de aviones venezolanos salvados en un mismo mes. Luego de rescatar un avión de Conviasa que presentó fallas mecánicas en la ruta Caracas – Estambul, el superhéroe de Krypton agendó 14 aeroplanos salvados durante el mes de mayo, superando su anterior récord de 10 vigente desde noviembre del 2019.

Luego de aceptarnos una fría para agradecer su desinteresada labor humanitaria, Superman nos reveló más detalles del afortunado suceso: “No es que uno ande por aquí cerca, sobrevolando esta parte del mundo, ligando que pasen cosas malas para poder venir al rescate, no, nada que ver; pero uno sabe que la cosa por aquí está difícil y cualquier superhéroe sabe que los países que no hacen suficiente mantenimiento son los que permiten romper los récords de accidentes evitados y de vidas salvadas. Así que bueno, normalmente en esta época del año estaría en algún lugar de Estados Unidos rescatando un gato de un árbol o algo así, pero ¡qué va! Ando con un ojo puesto siempre en las rutas de aviones que salen de Venezuela, y con mi superoído intercepto la torre de control para escuchar si por ahí me necesitan. No te puedo mentir, hay algo de agarrar un avioncito, aguantarlo con mis dos brazos y hacer pesas con él que me alimentan de masculinidad. Me atrevo a decir que es adictivo. Por eso siempre me la paso salvando aviones venezolanos, la verdad. Ah, y para salvar vidas, obvio, claro”, concluyó Superman, quien luego le preguntó a nuestro pasante como está el mercado laboral para periodistas en Venezuela.