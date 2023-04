Tienda contrata promotora en pantaletica y consigue 0 clientes y 4 sádicos

En la ciudad de Maracay se inauguró una nueva tienda farmacéutica llamada “Farma-Económica”, y para promover sus ventas el dueño del local y genio del mercadeo, Ignacio Fuentes, contrató a una promotora para que vendiera paracetamol vestida con picar ropa. Pero a pesar de esta… ¿estrategia? El local no consiguió ninguna venta pero sí un montón de sádicos en la entrada.

“Bueno, veo a los hombres muy animados bailando Bad Bunny con la promotora, ninguno ha comprado, pero capaz en un rato entren”, aseguró Fuentes quien todavía no se enteraba que uno de sus “clientes” compró una caja de cerveza al local del frente para disfrutar mejor de la vista. “Mira, a mí me habían dicho que esto era una buena idea porque al ver el sensual cuerpo de mi promotora todos iban a apreciar los beneficios de las medicinas, pero la verdad es que me hubiese salido mejor pagar publicidad por Instagram, ahora tengo la cuadra llena de sádicos borrachos y tuve que ponerle escolta a la promotora”, finalizó Fuentes mientras le pagaba a su nueva empleada con 2 litros de Pedialyte.