Satisfyer consigue que matrimonio dure 3 años más de lo que debería

José Acosta y Mariela Méndez, una pareja que cumplió 10 años de matrimonio, adquirieron hace un tiempo ya el Satisfyer 1, para “experimentar”. Lo que ninguno de los dos sabe es que gracias a este noble artefacto el matrimonio se extendió 3 años más de lo que debía. —No, lamentablemente, Satisfyer no nos está pagando por esta hermosa publicidad—.

“Desde que me di cuenta que este matrimonio iba en picada, decidí comprar este juguetico sensual a mi mujer. Sí, lo reconozco: lo hice sabiendo que así iba a dejar de joderme por un buen tiempo”, aseguró Acosta, que fue interrumpido por su esposa Mariela, quien añadió lo siguiente: “¿José? ¿Quién es ese? ¡Yo solo conozco a Gianlucca! Aquí entre nos, ese es el nombre que le puse a mi Satisfyer. Ese sí me escucha, no se la pasa viendo fútbol todo el día, ni llega con olor a bola a la cama, gracias a Dios. ¡Hasta me hace la cucharita cuando me pongo a ver Grey’s Anatomy o Law and Order! Yo creo que mi matrimonio con el gafo este duró lo que tenía que durar, ya no da para más; le estoy dando un chancecito más para ver si me regala el último Satisfyer que salió al mercado, porque ya Gian superó su vida útil”, finalizó Méndez, mientras se veía como salía el humo del Satisfyer.