Joven desarrolla poderes de Dr Strange después tomar trago de cocuy artesanal

Gerardo Marcano, un barquisimetano de 26 años se convirtió en el nuevo hechicero supremo luego de haber entrado al plano astral que lo llevó a desarrollar los poderes de Dr. Strange tras tomar un trago de cocuy artesanal en una fiesta.

Marcano, nuevo amo y señor de las artes místicas de la casa Changó, dejó un momento el estado zen en que se encontraba para ofrecer sus declaraciones. “Mi pasado es igual de oscuro que un santero de cárcel, era una persona común y corriente, sin embargo ese día luego de tomar cerveza, guarapita y un shot de cocuy artesanal, mi vida cambió por completo. Entré a un plano dimensional de espejo donde The Ancient One me habló de las propiedades y los beneficios de las artes místicas. Desde ahí he canalizado la energía hacia mi favor para convertirme en el protector de Kamar-Taj. Con mis poderes he multiplicado el anís en las rumbas, he pacificado las guerras de minitecas y hasta puedo ver los más de 14.000.000 de escenarios de Venezuela donde Maduro no se va en ninguno. No me llames Gerardo ya, ahora llamame Doctor, porque Doctor Extraño no me gusta, pues” aseguró Marcano mientras buscaba una bolsa de hielo abriendo un portal hacia la dimensión licorera.