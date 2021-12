¡Llegó a poner orden! Pékerman solo permitirá dos prepagos por jugador

La Federación Venezolana de Fútbol anunció este martes la contratación del argentino José Pékerman como el nuevo director técnico de la Vinotinto. Pekerman, un renombrado entrenador argentino que en su momento guió a las selecciones de su país y a la de Colombia a campeonatos mundiales de la FIFA, aseguró que llegó a poner orden en las filas de nuestra selección y que por esto solo permitirá, a partir de ahora, un máximo de dos prepagos por cada jugador durante las convocatorias.

“A mí me gustan las cosas bien hechas, ¿viste? Ese deprave, esa locura y esa bebedera a mí no me gusta y es algo que no se lo permitiré a los jugadores. ¿Ser mujeriego? Eso puede esperar” aseguró Pékerman, mientras veía como algunos de los jugadores derramaban algunas lágrimas: “Veo que es bien tradicional aquí el tema de las damas de compañía, pero mientras yo esté acá entrenándolos, ninguno disfrutará de ese placer como solían hacerlo. Yo creo que un límite de dos por cada fecha FIFA de convocatoria está bien. Es suficiente, campeón, no llores. Yo sé que antes estaban acostumbrados a cien, a mil por semana y bueno, eso es algo de cada entrenador, ¿viste? No soy quien para criticar sus estilos; pero a mí no me gusta tener a mis jugadores gastando toda su energía bebiendo, haciendo el amor y viendo como los insultan por las redes sociales. Por eso, a partir de hoy, serán dos ‘prepagos’ —como ustedes le dicen— por jugador. Máximo. Y sí, antes que lo pregunten: a los que están en la banca les toca la misma ración”, finalizó Pékerman mientras Peñaranda buscaba en Google modelos de carta de renuncia.