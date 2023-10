Maracucho se muda a Caracas para tener apagones de tres horas en vez de ocho

Cansado de vivir en la edad de piedra en la ciudad de Maracaibo, Jesus Chacón de 24 años decidió empacar todas sus pertenencias y finalmente escapar de los apagones de ocho horas diarios, las semanas continuas sin agua y los monstruos mutantes que habitan en el lago, para mudarse a Caracas donde los apagones sólo duran tres horas y los cortes de agua apenas un par de días.

Nuestro pasante subpagado, quien se encontraba matando tigre como colector en el terminal, aprovechó para entrevistarlo: “Ve papi, yo estaba intentando quedarme en Maracaibo porque yo amo mi tierra, vos sabéis, uno no puede alejarse del único lugar en el planeta donde se usan 4 litros de aceites para freír un pastelito, como debe ser. Pero es que este peo de la luz no me deja ni trabajar, chico. Me botaron del trabajo remoto porque estaba todo el día sin luz, y no pude hacer nada porque si me iba para un coworking de esos me querían cobrar un riñón. Al final estaba entre irme a Caracas donde está la mitad de mis amigos, familiares y la gente de Maracaibo en general, o irme para Houston donde está la otra mitad. Me decidí por Caracas para empezar, pero cualquier vaina ya tengo el dato que uno le paga a unos abogados y te dan ese Parole Humanitario rapidito”, concluyó Chacón recién llegando a Caracas, mientras por primera vez en años respiraba aire fresco lejos del lago.