Jefe pide a empleados que se pongan la camiseta y quiebra su club de striptease

A veces, para sacar a una empresa adelante en esta difícil crisis económica venezolana es necesario dar un extra, dar hasta el 110% del potencial, pero también es importante saber pedírselo a los empleados. Esta lección la aprendió por las malas Edgar Alfonzo, el dueño del club nocturno, farmacia y bodegón El Saqueo: donde si te volteas te cogen todos C.A, luego de pedirle a sus bailarinas que se pusieran la camiseta por el bienestar de la empresa, ya que estas se lo tomaron literal, se vistieron y dejaron sin clientela al prestigioso local.

Alfonzo, entre lágrimas de tristeza que goteaban sobre su libro Padre Rico, Padre Pobre, comentó la tragedia a nuestro pasante subpagado, quien siempre frecuenta el lugar pero no pensábamos contárselo a nadie. “Me faltó ver más tiktoks de mentes millonarias, no supe cómo canalizar lo que quería decir y arruiné mi emprendimiento, porque lo que realmente intentaba comunicar eran mis intenciones de que mis empleadas trabajaran más duro por exactamente el mismo sueldo en bolívares de hace 10 años. ¿Pero en esta economía cómo se supone que una empresa salga adelante sin explotar a su personal? Yo entiendo que ellas tienen que comer, pero si les pago como para que hagan un mercado bueno se me ponen gordas y el negocio se me viene abajo, así que desde este medio de comunicación quiero decirles a mis chicas que se quiten la camiseta por la empresa, porque en unos meses sale el nuevo Iphone y lo quiero en colo rojo rojito”, sentenció el empresario antes de contratar a un diseñador gráfico por la jugosa suma de 3 cubalibres mensuales.