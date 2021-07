Este venezolano antiaborto, homofóbico y machista habría votado por Pedro Castillo si este no fuera comunista

El nuevo gobierno en Perú dio este jueves sus primeros pasos en medio de una polémica, luego de que el presidente Pedro Castillo, acusado de antiabortista y homofóbico, fuese tachado también de machista por tener en su gabinete a solo dos mujeres, el número más bajo en los últimos años de la historia del país andino. Sin embargo, esto no es ningún problema para Luis Mariño, un venezolano que se autodefine como “conservador, liberal, simpatizante de Donald Trump, enemigo de la agenda de la neoizquierda de São Paulo y acérrimo defensor de los valores de Occidente”, quién aseguró que votaría con los ojos cerrados por Castillo si este no fuese, según sus propias palabras, un “maldito comunista”.

Ese chavista de mierda sabe que si un hombre se deja hacer el amor por otro hombre, perdemos Occidente – Luis Mariño

Mariño, quien a pesar de no compartir la misma ideología con Castillo, admite que su sombrero alargado es bastante elegante, ofreció su opinión sobre el primer mandatario peruano mientra hacía una cola para echar gasolina con nuestro pasante: “De verdad que a ese sucio comunista asqueroso marxista tengo que reconocerle que es el único en su país que está pendiente de defender al pilar más importante de la humanidad cristiana occidental: la familia y las otras familias escondidas del matrimonio. Ese chavista de mierda sabe que si un hombre se deja hacer el amor por otro hombre, perdemos Occidente, nuestra civilización estaría perdida por culpa de personas sin escrúpulos como Hollywood, el lobby homosexual, las lesbianas, pedófilos y fanáticos de Mäneskin, esos que se hacen llamar el colectivo LGBT. Y si no fuera porque el desgraciado amiguito peruano de Maduro ha dicho cosas bastante elocuentes y locuaces sobre el aborto, esa aberración que no es de Jesuscristo (sic), yo no tendría nada que defenderle a esa gente de la izquierda que lo que quiere es que los valores judeocristianos de la civilización se terminen para gobernar junto a Soros, Joe Biden e Iris Varela. Es más, yo me atrevo a decir que si Castillo no fuese un comunista, ese tipo tuviese fácilmente mi voto y seguramente de él de todos mis compadres”, finalizó Mariño mientras se preguntaba cómo se vería Trump con el sombrero de Castillo.