Joven en el exterior que fingía acento para no hablar de la crisis ahora lo hace para que no le pregunten si Venezuela se arregló

Fingir acento cuando eres extranjero es el pan de cada día de algunos venezolanos que huyen de las preguntas de los nativos. Frases como: “¿Allá no hay papel toalet?”, “¿Es verdad que comen una vez al día?” o “¿Maduro de verdad usa interiores de Buzz Lightyear?” son solo algunos ejemplos de lo que escuchan los expatriados a diario. Como es el caso de Mario Montiel, un maracucho radicado en Buenos Aires, quien ahora finge su acento para escapar de conversar con algún argentino que le pregunte si “Venezuela se arregló”.

Mario, quien se camufla entre los argentinos ligando el Fernet con Frescolita, ofreció declaraciones a nuestra redacción: “Que si tal vaina, que si la otra, que si ahora mi familia está bien porque hay conciertos de Ricardo Montaner, Fey y Ana Torroja, que si ahora hay internet de más de un mega en Venezuela. La verdad es que es insoportable que pregunten afuera si Venezuela se arregló, porque les soy sincero: yo tampoco sé si Venezuela se arregló. Tengo más de 5 años en Argentina, no tengo idea si Venezuela está bien, si allá un día hay de todo y al otro hay un chivo gigante que se está comiendo el país. Yo finjo mi acento todo el tiempo para que no me pregunten nada sobre Venezuela e intento actuar lo más argentino posible para que no me digan que Chávez era un líder o cosas así. Es más te dejo, voy a un asado con mis amigos y tengo que llevar la salsa tártara”, aseguró Montiel mientras mojaba un alfajor con agüita e’ sapo.