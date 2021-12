Señor paga publicidad en Time Square para anunciar que se comió su primera hallaca

Guillermo Ochoa comenzó este lunes con buen pie, luego de comerse la primera hallaca del año en su natal Maracaibo. A pesar de haber compartido la noticia en todas las redes sociales y de habérselo comentado a todos en su urbanización, el señor Ochoa no se aguantó y pagó publicidad en Times Square, la famosa plaza de New York, para que todos se enteraran de su gran hazaña.

Enviamos a nuestro pasante subpagado a la Tierra del Sol Amada para entrevistar a Ochoa, amante #1 de la hallaca con mayonesa, para conocer qué lo motivó a gastarse una millonada en publicidad en la céntrica plaza neoyorquina: “Papi vos sabéis que comerse la primera hallaquita del año es un momento de esos que te definen, ¿sí veis? ¿Entonces cómo no restregárselo en la cara a todo el mundo? Yo sí estoy feliz, todos los años me alegro cada vez que me llevo un bocado de hallaquita con mayonesa a la jeta, eso es un manjar de la Chinita y todos los Dioses. Además, yo no estoy con esa cuestión de quitarle las aceitunas o las pasas, yo soy un venezolano verdadero que se come esa verga entera venga como venga. Yo no soy egocéntrico papi, pero la gente del mundo se tiene que enterar que soy el ser más feliz del mundo”, finalizó Ochoa minutos antes de maldecir porque se le fue el agua.