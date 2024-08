Rayo McQueen empieza a hacer carreritas en Yummy para llegar a fin de mes

Montgomery «El Rayo» McQueen, ganador de cuatro Copas Pistón, dos Orquídeas de Platino y siete Soundcar de Maracay, ha optado por rebuscarse con el tigrito de moda para llegar a fin de mes con más presupuesto, al inscribirse como conductor de Yummy Rides, puesto que los altos costos de mantenimiento de un carro de carreras han afectado a la familia McQueen.

Mientras esperaba en Las Mercedes alguna carrera, el popular Rayo hablaba con la prensa sobre su nuevo trabajo: “Lo de la Copa Pistón es divertido, pero necesito unos ingresos extra pero donde yo sea mi propio jefe, empleado y señora de recursos humanos a la vez, que nadie me fastidie, algo que me ayude a comprar aceite de motor bueno e invitarle unos refrigerantes a Sally de vez en cuando. Por eso me inscribí en Yummy Rides; aquí yo decido mi horario y mientras más me esfuerzo, más lechugas me gano. Capaz ya no echo piques como antes ni me meto a rustiquear en Elorza, pero al igual que mi dinero, mis clientes llegan seguros a su destino. Hasta le recomendé la app a Mate a ver si por fin el mal bañado ese se echa una pinturita; hasta los amortiguadores le hacen kuchao”, concluyó El Rayo, antes de que un hombre de 30 años se desmayara de los nervios al pedirle un autógrafo.