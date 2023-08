SUEÑO AMERICANO: Latino es lo suficientemente blanco como para que policía gringo no le pegue con la mano cerrada

Para algunos el sueño americano es tener casa propia, carro y familia, pero la situación económica en el país ha obligado a muchos a conformarse con un sueño un poco más humilde. Este es el caso de Andrés Jiménez, un joven que llegó al país norteamericano con parole humanitario hace dos meses, y que tras ser detenido por verse sospechosamente latino, cumplió el sueño americano de verse lo suficientemente blanco como para que el policía sólo lo golpeara con la mano abierta, y no cerrada como con el resto de minorías.

“Gracias a Dios por mi tatara tatara tatara abuela italiana que me heredó este color de piel, si no seguro tendría un ojo morado en este momento”, aseguró Jimenez, quien se encontraba manejando su Corolla 2026 que sacó a 68 meses de crédito al momento del incidente. “O sea igual el policía apenas se dio cuenta que era latino y de paso con parole humanitario me empezó a hacer un poco de preguntas, y ajá yo hice mi cursito de inglés antes de venirme para acá, entonces el paco se frustró todo y me metió un coñazo para tirarme al piso y arrestarme por el crímen de existir. Por suerte me vio así los rasgos como medio europeos, como medio blancos conservadores, entonces le dio un poquito de lástima, y antes de conectarme el golpe abrió la mano y fue más bien como un cachetada. Igual mejor para mí porque el primo mío me dijo que ahora tengo derecho a pedir la Green Card y todo”, concluyó Jimenez, quien aún no sabía que sería deportado por agredir con su hermosa cara la mano de un oficial de la policía de Estados Unidos.