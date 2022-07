Jay Jay el avioncito y Thomas el trencito reniegan de su primo Jason La Moto

Jay Jay, el afamado avioncito de los dibujos infantiles, y su hermano, Thomas el trencito, han negado conocer o estar vinculados de alguna manera con Jason La Moto, un vehículo automotor caraqueño que asegura ser primo de estas dos estrellas de la televisión. Sin embargo, existen similitudes que levantan sospechas sobre un vínculo entre ellos, que lamentablemente no se pueden comprobar porque Yheison tiene los seriales limados.

Jason, quien tiene el rostro donde iría el faro de su cuerpo Empire de 150cc, ha lamentado las injustas declaraciones de sus primos y los acusó de jamás haber mandado una remesa, ni siquiera en los años de los bachaqueros: “Coño, mano, Jay Jay y Thomas son unos falsos en banda, esa no es. La madre mía me mostró las fotos de los 3 chiquitos haciendo trompitos en el Junquito y ahora me van a salir con ese bicheteo, no sean malos. Incluso les presté unos riales para que migraran y hasta les cuadre unos repuestos chinos baratos”, sentenció el corcel de hierro antes de ir a presentar un evento de motopiruetas.