Racionamiento de luz y agua para Miranda será para toda la población independientemente del número en que termine la cédula

El día de ayer, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció una medida de regulación de la compra de productos esenciales en su entidad, con el propósito de frenar el número de contagiados por el COVID-19. Sin embargo, aclaró que las fallas en el servicio de electricidad y de agua potable seguirán en su absoluta normalidad, sin importar el número en que termine la cédula de cualquiera de los habitantes de ese estado.

Rodríguez hizo los anuncios arropado desde su cama, desde donde aseguró que sigue luchando por el bienestar de su entidad: “Miren, yo pasé tremendo susto cuando esa prueba del coronavirus me dio positivo. ¡Se me bajó la tensión como no saben! Yo solo quiero lo mejor para mi pueblo, el pueblo mirandino; ya los del Distrito Capital verán cómo hacen, ese no es mi asunto. El tema es que yo no quiero que pasen por lo mismo que yo, así que por eso salió la gaceta publicada ayer donde, dependiendo del número en que termine su cédula, pueden salir a hacer mercado de cosas esenciales. Cigarros y cervezas lo compran cuando quieran, no tengo rollo. Pero por ahí he leído a gente en Twitter, antes de bloquearlos, que me preguntan que cómo hacen para lavarse las manos si no tienen agua. Compañerito, eso no lo sé, ustedes son grandecitos, resuelvan. Yo solo me encargué de que el mercado fuera así, restringido, el racionamiento de agua y luz es otro tema. Ese no discrimina por número”, culminó Rodríguez, antes de pedirle a su señora de servicio que le prendiera la bomba de agua para tomarse su tercer baño en tina del día.