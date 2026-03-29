Domingüire No. 364: Miley Cyrus

Esta edición de Domingüire te trae The Best of Both Worlds, porque tiene en portada a Miley Cyrus, actriz y cantante que se hizo famosa en todo el mundo por su increíble parecido con Hannah Montana, la aclamada serie que recientemente celebró su vigésimo aniversario con un documental en Disney.

Además, está edición consiente a nuestros lectores golilleros que siempre están dispuestos a dejarnos un like, que no gastarán en leernos, pero al que le sacaremos una platica con la rifa en tendencia.

Ponte tus mocasines, vete con tu chama intensa de pollina corta al kiosko que te quede más lejos de tu casa y compra ya tu ejemplar de la revista más esquizofrénica de marzo.