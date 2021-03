Gobierno ofrece 2 posts y 1 historia de Instagram para pagar vacunas

En su acostumbrado programa dominical, Nicolás Maduro anunció el nuevo método que usará para negociar la importación de vacunas contra el coronavirus al país; ofrecerá a la comunidad internacional 2 posts en Instagram y 1 historia a cambio de 200.000 vacunas. Todo un influencer.

Maduro ofreció más detalles sobre el “justo” intercambio en la transmisión que obligamos a nuestro pasante escuchar 7 veces: “Estimados miembros, miembras y membretes de la comunidad internacional, señores de las farmacéuticas, distinguido presidente de la Organización Mundial de la Saluc, yo sé que están viendo esto, ¿qué más van a estar haciendo un domingo en la tarde, ah? ¿Pensando en maneras de ayudar a sus países, ah? ¡Ese cuento no se lo cree nadie! Miren, yo sé cómo funcionan las cosas ahora en esta época digital tepnológica. Todo es un intercambio, una negociación. Bueno, yo no me quedo atrás. Yo he hecho mi investigación, ¿ah? Nadie da las cosas gratis, me parece muy bien. Entonces yo traigo a la mesa esta propuesta: por cada 200.000 vacunas Sputnik o la china que den a Venezuela, Cilia y yo subiremos en nuestras cuentas personales y oficiales de Instagram 2 posts dándole las gracias y recomendando a su país. Ah, y 1 historia de 15 segundos completicos, ah. ¡Tremendo negocio pues! ¡Eso le dicen los que saben de eso “ganar-ganar”, ¿no, Cilia? ¡Más que justo! Ya saben, los espero en mis mensajes directos para empezar a hacer negocios”, concluyó Maduro, quien no ha recibido un mensaje positivo desde el 2013.