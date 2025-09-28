Domingüire No. 339: iPhone 17

Tecnología y elegancia se combinan en perfecta sincronía para crear la rueda de este milenio: el Satisfyer, pero de eso hablaremos otro día. Este domingo dejamos de un lado las celebridades para enfocarnos en la estrella del momento: el iPhone 17 Pro Max, un polémico celular capaz de hacerte sentir parte de las élites mientras te hunde en una pobreza tan extrema que podría participar en los X-Games. No te pierdas esta edición de la Dominguire y descárgala ya en tu sitio de piratería más cercano.